Slavko Vincic'in alacağı ücret dudak uçuklattı! İşte kazanacağı ücret...

Hüseyin Topuz

Süper Lig'de uzun süredir devam eden hakem tartışmalarının ardından TFF derbiyi yabancı hakemin yönetmesine karar vermişti.

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbiyi Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic yönetecek.

24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sonucu büyük bir merakla bekleniyor.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek Sloven hakem Slavko Vincic’in alacağı ücret ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte, Slavko Vincic'in alacağı ücret...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek olan Slavko Vincic, bu mücadele için 10 bin Euro hakem ücreti alacak. Vincic ayrıca günlük 800 Euro harcırah alacak.