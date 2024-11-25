SMS'lerin sonundaki B001 kodu bakın ne anlama geliyor

Haber Merkezi

Anlık mesajlaşma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla bireysel mesajlaşmalar azalsa da SMS'ler, firmaların kullanıcılara hızlı ve güvenli bildirimler göndermesinde kritik bir rol oynar.

Özellikle e-ticaret siteleri, bankalar ve hizmet sağlayıcıları, müşterilerine SMS yoluyla bilgi aktarımı yapmayı tercih eder.

"B001" gibi kodlar, Türkiye’deki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen bir sistemin parçasıdır.

Bu kodlar, mesajın hangi şirketten gönderildiğini ve yasal bir kaynağa ait olup olmadığını belirtmek için kullanılır.

Böylece, dolandırıcılık mesajlarının önüne geçmek ve göndericiyi şeffaf bir şekilde belirlemek hedeflenir.

B001, B002 KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Cep telefonunuza gelen SMS’lerin sonunda yer alan kodlar, mesajın güvenilir bir kaynaktan gönderildiğini doğrulamak için kullanılıyor.

Örneğin, TT Mobil İletişim Hizmetleri’nin gönderdiği mesajların sonunda "B001", Turkcell’in gönderdiği mesajların sonunda ise "B002" kodları bulunuyor.

İşte bazı kurumların sahip olduğu kodlar:

B001: TT Mobil İletişim Hizmetleri

B002: Turkcell İletişim Hizmetleri

B003: Vodafone Telekomünikasyon

B018: Superonline İletişim Hizmetleri

B020: TurkNet İletişim Hizmetleri