Soda mı maden suyu mu? Hangisi daha faydalı?

Hüseyin Topuz

Sıcak havalarda ferahlatıcı bir içecek arayanların tercihi genellikle soda ya da maden suyu oluyor.

Günlük hayatta sıkça tüketilen içecekler arasında yer alan soda ve maden suyu, zaman zaman birbiriyle karıştırılsa da aslında oldukça farklı özelliklere sahip.

Peki, aralarındaki farklar neler? Sağlık açısından hangisi daha avantajlı? İşte detaylar...

Maden suyu, yer altı kaynaklarından doğal yollarla elde edilen ve içinde kalsiyum, magnezyum, sodyum gibi çeşitli mineraller barındıran bir içecek.

Uzmanlar, özellikle sindirimi kolaylaştırıcı etkisi ve vücudun mineral dengesine katkısı nedeniyle maden suyunun düzenli olarak tüketilmesini öneriyor.

Soda ise maden suyunun aksine, genellikle normal içme suyuna karbondioksit gazı eklenerek üretiliyor. Bu yüzden sodanın mineral içeriği yok denecek kadar az.

Serinletici etkisiyle yaz aylarında tercih edilse de sağlık açısından maden suyu kadar faydalı olduğu söylenemez.

Özetle, sağlık açısından değerlendirildiğinde maden suyu, içerdiği doğal mineraller sayesinde sodaya kıyasla çok daha faydalı bir içecek olarak öne çıkıyor. Ancak her şeyde olduğu gibi, aşırıya kaçmadan ve dengeli tüketmek şart.