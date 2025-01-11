Sofralardan eksik olmuyordu: O tuz markasında metal parçaları çıktı

Haber Merkezi

Sofraların olmazsa olmazı, yemekleri tat katan tuzda bir skandala imza atıldı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), metal kalıntısı içerdiği belirlenen tuzların toplatılma kararı gündemde geniş bir yankı uyandırdı.

ABD’de üç eyalette ve Kanada’da satışı yapılan ve geri çağırmaya dahil olan tuzlar arasında, popüler ekmek markası Wonder Bread’de kullanılan tuzların da yer aldığı belirtildi.

Bu ürünlerin büyük bir kısmını tedarik eden firma Costco, “Etkilenen ürünleri tüketmeyin. Ürünleri mağazalarımıza iade ederek tam para iadesi alabilirsiniz” şeklinde bir duyuru yaptı.

TOPLATILMA KARARI ALINDI

Toplamda 67 ton tuzu kapsayan soruşturmada, yabancı maddenin endüstriyel metaller olduğu ortaya çıktı. Wonder Bread üreticisi, bir müşterinin şikayeti üzerine gönüllü olarak geri çağırma başlattığını duyurdu.

Şirket, geri çağrılan ürünlerin yalnızca işletme müşterilerine satıldığını ve hepsinin bilgilendirildiğini açıkladı. Kanada Gıda Denetleme Ajansı (CFIA), söz konusu kirli tuzun daha küçük paketler halinde tüketicilere ulaşıp ulaşmadığını araştırdıklarını belirtti. Yetkililer, bu durumun ABD’deki diğer eyaletlere ve Kanada’daki tüketicilere de etkisi olabileceğini ifade etti.

FDA ve CFIA yetkilileri, gıda güvenliği soruşturmasının sürdüğünü ve kirli tuzun gıda endüstrisi tedarik zincirinde başka nerelere taşınmış olabileceğini araştırdıklarını açıkladı. Şu ana kadar metal kalıntısı içeren tuz nedeniyle herhangi bir sağlık sorunu rapor edilmediği, ancak risklerin göz önünde bulundurularak tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.