İlber Ortaylı neden vefat etti, hastalığı neydi? İlber Ortaylı’nın ölümüyle ilgili detaylar

Türk tarihinin en önemli isimlerinden, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir hastanede tedavi gören Ortaylı’nın sağlık durumu son günlerde ağırlaşmış ve yoğun bakımda tutulduğu öğrenilmişti.

Ölümü, tarih ve akademi camiasında derin üzüntü yarattı.

Peki, İlber Ortaylı neden öldü ve hastalığı neydi?

İLBER ORTAYLI NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

İlber Ortaylı, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Koç Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. 78 yaşındaki Ortaylı, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilmişti.

Ortaylı’nın ailesi, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz."

Resmi bir ölüm nedeni açıklanmasa da, Ortaylı geçtiğimiz yıl sağlık sorunlarıyla ilgili şunları ifade etmişti:

"İtiraf etmeliyim ki, bu yaşadığım rahatsızlık önceki sıkıntılarıma hiç benzemeyecek kadar ağır geçti. Hekimim dinlenmemi sadece tavsiye etmiyor, adeta 'emrediyor'. Bu yüzden bir süre daha istirahatte kalacağım."

Rahatsızlığı tekrar eden Ortaylı geçtiğimiz şubat ayında ikinci kez ameliyat masasına yatmıştı. Ani kanamanın durdurulduğunu belirten Ortaylı, operasyonun başarılı geçtiğini açıklamıştı.