Yapay zeka Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistleri belirledi: Aslan’a %55 şans...

2026 Şampiyonlar Ligi’nde "imkansız" denilen senaryolar bir bir gerçeğe dönüşüyor. Temsilcimiz Galatasaray’ın Liverpool karşısındaki tarihi 1-0’lık avantajı sonrası gözler Anfield’a çevrildi. Yapay zeka, muhtemel çeyrek finalistleri belirledi. İşte temsilcimizin üst tura çıkma ihtimali…
Avrupa futbolunun zirvesinde son 16 turu rövanşları için nefesler tutuldu.
17-18 Mart tarihlerinde oynanacak kritik maçlar öncesinde, yapay zeka algoritmaları mevcut form durumlarını ve ilk maç skorlarını harmanlayarak çeyrek final biletini alacak takımları açıkladı.
Temsilcimiz Galatasaray için yapılan analiz dikkat çekti.
İşte yapay zekaya göre Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistleri…
GALATASARAY TURU GEÇECEK Mİ?
RAMS Park'ta Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, İngiltere'deki rövanş öncesi turun favorisi konumuna geçti.
Yapay zekaya göre, sarı-kırmızılıların deplasmanda bulacağı bir gol, Liverpool'un planlarını tamamen bozabilir. Analiz, Aslan'ın çeyrek finale çıkma ihtimalini %55 olarak belirledi.
YAPAY ZEKAYA GÖRE MUHTEMEL ÇEYREK FİNALİSTLER
Galatasaray
Real Madrid
PSG
Atletico Madrid
Bayern Münih
Arsenal
Barcelona
Bodø/Glimt