Yapay zeka Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistleri belirledi: Aslan’a %55 şans...

Avrupa futbolunun zirvesinde son 16 turu rövanşları için nefesler tutuldu.

17-18 Mart tarihlerinde oynanacak kritik maçlar öncesinde, yapay zeka algoritmaları mevcut form durumlarını ve ilk maç skorlarını harmanlayarak çeyrek final biletini alacak takımları açıkladı.

Temsilcimiz Galatasaray için yapılan analiz dikkat çekti.

İşte yapay zekaya göre Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistleri…

GALATASARAY TURU GEÇECEK Mİ?

RAMS Park'ta Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, İngiltere'deki rövanş öncesi turun favorisi konumuna geçti.

Yapay zekaya göre, sarı-kırmızılıların deplasmanda bulacağı bir gol, Liverpool'un planlarını tamamen bozabilir. Analiz, Aslan'ın çeyrek finale çıkma ihtimalini %55 olarak belirledi.

YAPAY ZEKAYA GÖRE MUHTEMEL ÇEYREK FİNALİSTLER

Galatasaray

Real Madrid

PSG

Atletico Madrid

Bayern Münih

Arsenal

Barcelona

Bodø/Glimt