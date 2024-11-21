Soğana pudra şekeri dökün, bakın ne işe yarayacak...

Yağmur Dinç

Soğan ve pudra şekerini bir araya getirmek, kulaklara imkansız gibi gelebilir.

Ne işe yaradığı konusunda duyan herkesin soru işaretleri oluşuyor.

Soğana dökülen pudra şekerinin etkisi, görenleri şoke ediyor.

İşte inanılmaz faydası...

PAS SÖKÜCÜ

Zamanla kullanımdan dolayı körelen ya da üzerinde pas ve leke oluşan metal eşyalarınızı, özellikle bıçakları, soğan-pudra şekeri karışımı ile temizleyebilirsiniz.

Bu karışım güçlü özelliği sayesinde kiri ve pası söküp atıyor.

Pudra şekerli soğanla paslı yüzeyi dikkatlice ovalayın ve sonucu görün.