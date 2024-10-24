ŞOK çıtayı yükseltti! Taşınabilir Tercüman geliyor; tam 18 dil biliyor

Haber Merkezi

ŞOK Market, 26 Ekim 2024 tarihine ait aktüel ürünler kataloğunu duyurdu.

Bu hafta sonu, cumartesi gününden itibaren başlayacak olan indirimli fırsatlar, alışveriş tutkunlarını bekliyor.

Yeni katalogda yer alan ürünler arasında oyuncak çeşitleri, sıvı sabunlar ve enerji içecekleri gibi birçok popüler ürün öne çıkıyor.

Evinde yenilik arayanlar içinse duşa kabinler ve çeşitli musluk alternatifleri, müşterilerin beğenisine sunulacak.

26 Ekim itibarıyla raflarda yer alacak dikkat çekici ürünlerden biri de taşınabilir tercüman.

Bu yenilikçi cihaz, tam 18 dil desteğiyle, dil bariyerlerini aşmak isteyenler için mükemmel bir yardımcı olacak.

İşte ŞOK 26 Ekim indirim kataloğu…