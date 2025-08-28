Şok kırtasiye kataloğu 2025: Çanta, suluk, kalem, defter, boya! Hepsi inanılmaz fiyata...

Okulların açılmasına kısa bir süre kala market zincirleri kırtasiye ürünlerini raflara taşımaya başladı.

Bu kapsamda ŞOK Market, her yıl olduğu gibi 2025 eğitim-öğretim dönemi öncesinde defter, kalem, silgi, boya setleri, kalemtıraş, cetvel takımları ve okul çantalarını aktüel kataloğuna dahil etti.

Veliler ve öğrenciler, ŞOK’un sunduğu indirim fırsatlarını yakından takip ederken; katalogda özellikle sulu, kuru ve pastel boya çeşitleri, cetvel setleri ve flüt gibi ürünler dikkat çekiyor.

Peki, ŞOK 2025 kırtasiye kataloğu yayımlandı mı, bu hafta hangi ürünlerde indirim var? İşte merak edilen fırsatlar ve fiyat listesi…