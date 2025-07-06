Şok market duyurdu: 9 Temmuz’da ne alırsan 100 TL

ŞOK Market, 9-15 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kataloğunu duyurdu.

Bu hafta mağaza raflarında özellikle bebek ürünleri öne çıkıyor. Geniş oyuncak çeşitleri, konforlu ana kucakları ve şık nevresim setleri, uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Ayrıca gıda ürünlerinde yüzde 40’a varan indirimler dikkat çekiyor. Market, müşterilerine sunduğu “Ne Alırsan 100 TL” kampanyası kapsamında onlarca ürünü avantajlı fiyatlarla satışa çıkarıyor.

Yaz aylarına özel serinlik ürünleri de ŞOK mağazalarında yerini alacak. Bu hafta, buz makineleri, vantilatörler ve hava soğutucular ile sıcak havalarda ferah bir ortam sağlanabilecek.

İşte ŞOK 9-15 Temmuz aktüel ürünler: