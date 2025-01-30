ŞOK’ta kuyruk oluşacak! Beklenen ürün geliyor; ŞOK 1 Şubat Aktüel Katalog

Haber Merkezi
ŞOK, 1 Şubat 2025’ten itibaren geçerli olacak indirimli ürünler listesini açıkladı.
Bu liste, özellikle büyük beyaz eşya ve oyuncak çeşitleriyle dikkat çekiyor.
ŞOK, geniş ürün yelpazesinde sunduğu cazip fiyatlarla tüketicilerin ilgisini toplamayı hedefliyor.
Yeni indirimlerde buzdolabı, klima, çamaşır makinesi, çeşit çeşit oyuncaklar uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak.
1 Şubat itibarıyla mağazalarda ve online platformlarda geçerli olacak bu fırsatları kaçırmamak için alışveriş listenizi hazırlayın!
İşte ŞOK 1 Şubat indirim kataloğu…