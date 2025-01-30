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ŞOK’ta kuyruk oluşacak! Beklenen ürün geliyor; ŞOK 1 Şubat Aktüel Katalog

ŞOK’ta kuyruk oluşacak! Beklenen ürün geliyor; ŞOK 1 Şubat Aktüel Katalog ŞOK marketlerinden bir indirim haberi daha! 1 Şubat 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler ve fırsatlar duyuruldu. Bu hafta ŞOK’ta kuyruk olacak!