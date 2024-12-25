ŞOK’ta Yamaha R25 fırsatı: Kaçıran üzülecek…İşte ŞOK 25 Aralık Aktüel

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ŞOK Market, 25 Aralık 2024 tarihli indirim kataloğu ile yılbaşı alışverişi için cazip fırsatlar sunuyor.

Gıda, hijyen, oyuncak, ev yaşam ürünleri ve daha fazlası, her bütçeye uygun fiyatlarla raflarda yerini alıyor.

Bu hafta, özellikle kutu oyunları ve oyuncaklar öne çıkıyor. Aileler ve arkadaşlar için eğlenceli hediyeler arayanlar, ŞOK’un 25 Aralık kataloğunda birbirinden keyifli kutu oyunlarını uygun fiyatlarla bulabilecek.

Katalog, yılbaşı hediyesi almak isteyenlere de birçok seçenek sunuyor.

Motor tutkunları için de özel bir fırsat var! ŞOK, Yamaha R25 fırsatıyla hız sevenlerin dikkatini çekiyor.

İşte ŞOK 25 Aralık indirim kataloğu…