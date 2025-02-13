ŞOK'tan 15 Şubat Jesti; Bu Ürünler Yarı Fiyatına Satılacak

Haber Merkezi

ŞOK Market, 15-18 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu.

Bu hafta sonu özellikle Forever markalı LED ışıklı aynalar dikkat çekiyor.

4 LED’li makyaj aynası 349 TL, kalp şeklinde LED ışıklı ayna 189 TL, kulaklıklı LED ışıklı ayna 189 TL ve LED’li katlanır ışıklı ayna ise 119 TL fiyatıyla raflarda olacak.

Ayrıca, 25 TL ve üzeri alışverişlerde özel indirim fırsatları da sunuluyor.

Bu kapsamda Dove Yoğun Onarıcı Şampuan, Nestle klasik çikolatalar, Nescafe 10’lu paketler, Molped hijyenik ürünleri ve Cif Ultra Sprey Anında Etki ürünü süper indirim etiketiyle satışa çıkıyor.

Sınırlı stoklarla sunulan bu fırsatları kaçırmamak için en yakın ŞOK markete uğramayı unutmayın!

İşte ŞOK 15 Şubat indirim kataloğu: