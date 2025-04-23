ŞOK’tan 23 Nisan’a özel stokluk fiyatlar: Çaykur çay, tereyağı, un, kahve…

Haber Merkezi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ŞOK market raflarında da coşkuyla kutlanıyor.

23-29 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı.

Çarşamba gününden itibaren müşteriler, hem çocuklara bayram sürprizi yapmak için hem de temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere avantajlı fiyatlarla alışveriş yapabilecek.

Bu haftanın yıldızları arasında çocuklara özel atıştırmalıklar ve oyuncaklar yer alırken, anında baskı alabilen print kameralar, oyuncular için özel olarak seçilmiş gaming mouse ve kulaklıklar da uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Ayrıca, temizlik ürünlerinden temel gıda maddelerine kadar pek çok kalemde indirimler dikkat çekiyor.

İşte ŞOK 23-29 Nisan aktüel ürünler: