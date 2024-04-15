ŞOK’tan anne adaylarına müjde: Nevresim Seti 199.00 TL, Ana Kucağı 969.00 TL, Bebek Bezi 210.00 TL… ŞOK marketlerinin beklenen kataloğu nihayet yayınlandı! 17 Nisan 2024 tarihli ŞOK aktüel kataloğunda yine herkesin ilgisini çekecek ürünler ve cazip fiyatlar sizi bekliyor.

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Şok marketlerinde bu hafta çocuklar ve bebekler için harika fırsatlar var!

17 Nisan 2024 tarihli Şok aktüel kataloğunda miniklerimiz için birbirinden kullanışlı ürünler indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor.

Çocuklarınız için rahat ve şık terlikler, odalarını düzenlemek için plastik çekmeceli raflar, onların rahat uyumaları için minderler...

Tüm bu ürünlerde Şok marketlerinde özel indirimlerle karşılaşacaksınız. Ayrıca bebek bakımı ve güvenliği için gereken pek çok ürün de katalogda yer alıyor.

Hem kaliteli hem de ekonomik alışverişin keyfini çıkarın!