ŞOK’tan boya badana çılgınlığı: Boya 399.00 TL, merdiven 599.00 TL, fırça 24.95 TL…

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ŞOK market, 12 Nisan Cumartesi günü başlayan hafta sonu indirimleriyle alışverişseverlere müjdeyi veriyor.

Bu hafta, evini yenilemek ve bakım yapmak isteyenler için büyük fırsatlar sunuluyor.

ŞOK market, evde yapabileceğiniz her türlü yenileme işlemi için gerekli ürünleri uygun fiyatlarla raflara yerleştiriyor.

Boya çeşitlerinden merdivenlere, fırça setlerinden bant çeşitlerine kadar pek çok ürün, ev sahiplerini bekliyor.

Hem işlevsel hem de estetik duş başlıkları, banyonuza farklı bir hava katacak. Yüksek su tasarrufu sağlayan ve uzun ömürlü modeller, banyonuzdaki şıklığı ve konforu arttıracak.

İşte ŞOK 12 Nisan Cumartesi aktüel ürünler: