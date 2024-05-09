ŞOK'tan sürücülere müjde: Branda 219.00 TL, Cam Güneşlik 39.95 TL, Telefon Tutucu 79.95 TL... Heyecanla beklenen 11 Mayıs ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı. Muhteşem fırsatlarla dolu bu katalogda yok yok! Araç sahiplerinin yüzü gülecek. İşte ŞOK 11 Mayıs indirim kataloğu…

ensonhaber.com

ŞOK 11 Mayıs 2024 tarihli indirim kataloğunu yayımladı.

Vatandaşların merakla beklediği bu özel katalog, birbirinden cazip fırsatlarla dolu.

Karcher basınçlı yıkama makinesinden motosiklet örtü brandasına, valizlerden çift kişilik yataklara, klimalardan Samsung kurutmalı çamaşır makinesine kadar pek çok sürpriz ürün, bu Cumartesi ŞOK raflarında yerini alacak.

Vatandaşlar, ŞOK'un indirim dolu bu özel gününde ihtiyaçlarına uygun ürünleri çok daha uygun fiyatlarla temin edebilecekler.

Hem bütçenizi koruyacak hem de kaliteli ürünlere sahip olmanın keyfini yaşayacaksınız.

İşte ŞOK 11 Mayıs indirim kataloğu…