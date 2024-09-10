ŞOK'tan zayıflatan müjde: Tüm vücut egzersiz aleti 1690 TL, Boks makinesi 1.190 TL…

Haber Merkezi
ŞOK’un 11 Eylül 2024 tarihli aktüel kataloğu raflarda yerini almaya hazırlanıyor.
Bu hafta, ŞOK marketin merakla beklenen kataloğu çarşamba sabahı satışa sunulacak.
Her hafta geniş ürün yelpazesiyle alışveriş severleri kendine çeken ŞOK, bu hafta spor aletleriyle dikkat çekiyor.
Yeni katalogda, sağlıklı yaşamı destekleyecek birçok ürün yer alıyor.
Titreşimli Egzersiz ve Kondisyon Aleti 2.190 TL, Kochler Cep Uyumlu Koşu Bandı 5.490 TL, Eliptik Bisiklet 6.490 TL, Ayak Masaj Aleti 2.190 TL ve Ritimli Kum Torbası Boks Makinesi 1.190 TL’den satışta olacak.
İşte ŞOK 11 Eylül indirim kataloğu…