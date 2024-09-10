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ŞOK'tan zayıflatan müjde: Tüm vücut egzersiz aleti 1690 TL, Boks makinesi 1.190 TL…

ŞOK'tan zayıflatan müjde: Tüm vücut egzersiz aleti 1690 TL, Boks makinesi 1.190 TL… ŞOK bu kez ihtiyaçlara yönelik hazırlanan muhteşem bir listeyle geliyor. Özellikle zayıflamak isteyen bu hafta ŞOK’a koşacak. İşte ŞOK 11 Eylül indirim kataloğu…