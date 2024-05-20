Solaryuma girmek sağlıklı mı? Kaç günde bir girilir? Solaryum fiyatları 2024 Yapay bir bronzlaşma yöntemi olan solaryum, yaz kış demeden tercih ediliyor. Peki, solaryum sağlıklı mı? Solaryuma girmek ne işe yarar? Kaç günde bir solaryuma girilir? İşte detaylar...

ensonhaber.com

Kışın bronz olmak, yazın bronz kalmak isteyenler solaryuma giriyor.

Solaryum, özellikle cilt bronzlaşması için kullanılan yapay bir bronzlaşma yöntemidir.

Solaryum, ultraviyole (UV) ışınları üreten özel lambalar içeren bir cihazdır. Bu lambalar, cilde bronzlaşma etkisi sağlamak için UV ışınlarını yayarak cildin melanin üretimini artırır.

Solaryum cihazları genellikle güzellik salonlarında veya özel solaryum merkezlerinde bulunur.

Ancak, solaryum kullanımı ciddi sağlık riskleri taşıyabilir.

Uzun süreli ve aşırı solaryum kullanımı, cilt kanseri, cilt lekeleri, erken yaşlanma belirtileri ve diğer cilt hastalıkları riskini artırabilir.

Peki, solaryum sağlıklı mı? Solaryumun zararları nelerdir? Kaç günde bir solaryuma girilir? İşte detaylar...

Solaryum sağlıklı mıdır

Cildi UV ışınlarına maruz bırakan solaryumun pek de sağlıklı bir cihaz olduğu söylenemez.

Solaryum kullanımı, cilt kanseri riskini artırabilir.

Uzun süreli ve aşırı UV ışını maruziyeti, ciltte kırışıklıklar, çizgiler ve sarkmalar gibi yaşlanma belirtilerine neden olabilir.

Solaryuma girmek gözlerde yanma, tahriş ve kornea yanıklarına neden olabilir. Bu nedenle, solaryum seansları sırasında göz koruması önemlidir.

Aşırı UV ışını maruziyeti, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve enfeksiyonlara karşı savunmasız hale gelmesine neden olabilir.

Solaryuma nasıl girilir

Solaryum cihazları, ayakta veya yatarak olacak şekilde tercih edilebilir. Çıplak bir şekilde girebileceğiniz gibi bronz olmasını istediğiniz bölgeyi açıkta bırakabilirsiniz.

Seanslar halinde kullanılan solaryum, dakika olarak hesaplanmaktadır.

Kaç günde bir girilmeli

Solaryuma ne sıklıkla girilmesi gerektiği kişinin cilt tipine, cilt hassasiyetine ve güneşe maruz kalmaya dayalıdır. Genellikle maksimum 2 günde 1 şeklinde girilir.

Solaryum fiyatları 2024

Paket olarak satın alabileceğiniz gibi seans ücreti ödeyerek de solaryumdan faydalanabilirsiniz.

Solaryum seanslarının fiyatı genellikle bölgeye göre değişmekle birlikte, yaklaşık olarak 30 TL ile 100 TL arasında değişebilir.