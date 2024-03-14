Somer Şef’in sırrı: Lahmacun hamuruna 1 kaşık ekleyin, hazır yemeye son verin

Heyecan verici bir lezzet yolculuğuna hazır mısınız?
Lahmacun, Türk mutfağının gözde lezzetlerinden biri. Ancak, her yörede farklı tatlarla karşımıza çıkıyor.
Ünlü şef Somer Sivrioğlu'na göre, lahmacun tarifi yöreden yöreye değişiyor. Kimi tariflerde sarımsak tercih edilirken, kimi tariflerde ise soğan kullanılıyor.
MasterChef'in ustalarından Somer Şef, lahmacunun püf noktalarını açıklıyor. Ona göre, lezzetli bir lahmacun için hamurunun mutlaka çıtır çıtır olması gerekiyor.
Ancak, işin sırrı sadece burada bitmiyor. İşte çıtı çıtır lahmacunun püf noktaları…
Lahmacun yapmanın püf noktaları
Hamurunuzun içinde göz göz siyahlıklar olacak şekilde, pizzanızı taş fırında pişirebilirsiniz. Bu, gerçek çıtır çıtır dokuyu yakalamak için harika bir yöntem!
Ayrıca, hamurun yapışmasını önlemek için kepekli unu fırına atmadan önce altına kullanabilirsiniz. Böylece lahmacununuzun hamuru, herkesin övgüsünü toplayacak şekilde mükemmel olacak.
Şimdi sıra geldi tarife!
Malzemeler
3 su bardağı un
1\5 su bardağı su
Yarım tatlı kaşığı tuz
Bir çay kaşığı toz şeker
İç malzemesi;
250 gram yağlı kıyma
1 adet kırmızı biber
Bir adet yeşil biber
Bir adet orta boy soğan
Bir adet orta boy domates
Yarım demet maydanoz
Bir tatlı kaşığı domates salçası
Bir tatlı kaşığı biber salçası
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Bir çay kaşığı tuz
Bir çay bardağı su
Yapılışı;
Öncelikle iç malzemeleri yoğurun. Kimi isteyebilir biraz daha pürüzsüz olması için rondodan geçirebilir.
Sonra bir kabın içine unu, tuzu ve şekeri koyun, azar azar su dökerek karıştırın. Kıvamı sertten biraz yumuşak olacak şekilde yoğurun.
Hamuru parçalara ayırın ve her birini merdane yardımıyla açın.
Fırını 250 dereceye ısıtın.
Açtığınız hamurların üzerine karışımdan azar azar yayın.
Isıtılmış fırına koyun ve yaklaşık 10 dakika kadar pişirin.
Bu arada, soğanları ince ince kesip biraz tuz ve sumakla karıştırın.
Pişen lahmacunlarınızı fırından çıkarın ve üzerlerine sumaklı soğanı servis edin.