Somer Şef’in sırrı: Lahmacun hamuruna 1 kaşık ekleyin, hazır yemeye son verin Dışarıdan almak yerine lahmacunu evde yapmak isteyenler için muhteşem bir püf noktasıyla geldik. MasterChef’in bir bölümünde ünlü şef Somer Sivrioğlu, işin sırrını vermişti. Lahmacun hamuruna 1 çay kaşığı eklemeniz yetiyor.

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Heyecan verici bir lezzet yolculuğuna hazır mısınız?

Lahmacun, Türk mutfağının gözde lezzetlerinden biri. Ancak, her yörede farklı tatlarla karşımıza çıkıyor.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'na göre, lahmacun tarifi yöreden yöreye değişiyor. Kimi tariflerde sarımsak tercih edilirken, kimi tariflerde ise soğan kullanılıyor.

MasterChef'in ustalarından Somer Şef, lahmacunun püf noktalarını açıklıyor. Ona göre, lezzetli bir lahmacun için hamurunun mutlaka çıtır çıtır olması gerekiyor.

Ancak, işin sırrı sadece burada bitmiyor. İşte çıtı çıtır lahmacunun püf noktaları…

Lahmacun yapmanın püf noktaları

Hamurunuzun içinde göz göz siyahlıklar olacak şekilde, pizzanızı taş fırında pişirebilirsiniz. Bu, gerçek çıtır çıtır dokuyu yakalamak için harika bir yöntem!

Ayrıca, hamurun yapışmasını önlemek için kepekli unu fırına atmadan önce altına kullanabilirsiniz. Böylece lahmacununuzun hamuru, herkesin övgüsünü toplayacak şekilde mükemmel olacak.

Şimdi sıra geldi tarife!

Malzemeler

3 su bardağı un

1\5 su bardağı su

Yarım tatlı kaşığı tuz

Bir çay kaşığı toz şeker

İç malzemesi;

250 gram yağlı kıyma

1 adet kırmızı biber

Bir adet yeşil biber

Bir adet orta boy soğan

Bir adet orta boy domates

Yarım demet maydanoz

Bir tatlı kaşığı domates salçası

Bir tatlı kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay bardağı su

Yapılışı;

Öncelikle iç malzemeleri yoğurun. Kimi isteyebilir biraz daha pürüzsüz olması için rondodan geçirebilir.

Sonra bir kabın içine unu, tuzu ve şekeri koyun, azar azar su dökerek karıştırın. Kıvamı sertten biraz yumuşak olacak şekilde yoğurun.

Hamuru parçalara ayırın ve her birini merdane yardımıyla açın.

Fırını 250 dereceye ısıtın.

Açtığınız hamurların üzerine karışımdan azar azar yayın.

Isıtılmış fırına koyun ve yaklaşık 10 dakika kadar pişirin.

Bu arada, soğanları ince ince kesip biraz tuz ve sumakla karıştırın.

Pişen lahmacunlarınızı fırından çıkarın ve üzerlerine sumaklı soğanı servis edin.