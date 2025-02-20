Son 15 gün! O kanal için geri sayım başladı: İsim değiştirmezse kapanacak

Haber Merkezi

Disney grubunun satın aldığı FOX TV, isim hakkını yalnızca belirli bir süreliğine elinde bulunduruyordu. Ancak bu sürenin dolmasıyla birlikte kanalın adı ve logosu değişmiş, 12 Şubat 2024 itibarıyla resmi olarak NOW TV adını almıştı.

İsim ve logo değişikliğine giden NOW TV hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen isim ve logo değişikliği için tanınan süre doluyor.

İstanbul’da aynı adı taşıyan NOW TV’nin RTÜK’e yaptığı başvurunun sonucunda, kanala verilen 30 günlük sürenin sonuna yaklaşırken kanalın isim ve logo değişikliğine gitmesi bekleniyor.

YAYIN HAYATI DURACAK!

RTÜK’ün belirlediği sürenin tamamlanmasına 15 gün kalmış olmasına rağmen, NOW TV’den konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmemiş olması izleyicinin kanalın akıbeti konusundaki merakının artmasına neden oluyor.

NOW TV, verilen sürenin sonunda isim değişikliği yapmazsa, RTÜK yeniden devreye girecek. Bu durumda kanalın yayını geçici olarak durdurulacak. Sürecin devamında ise RTÜK, lisans iptali gibi daha ağır yaptırımları gündeme alabilir ve kanalın yayın hayatına son verebilir.