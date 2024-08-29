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Son dakika: 29 Ağustos 2024 Narin Güran bulundu mu? Abisindeki ısırık izleri...

Son dakika: 29 Ağustos 2024 Narin Güran bulundu mu? Abisindeki ısırık izleri... Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin için tüm Türkiye seferber oldu. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği olayda Narin'in abisi gözaltına alındı. Umutlu bekleyiş sürerken, bir son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, Narin bulundu mu? Son durum nedir? İşte detaylar...