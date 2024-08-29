Son dakika: 29 Ağustos 2024 Narin Güran bulundu mu? Abisindeki ısırık izleri...

Türkiye, Diyarbakır'da arkadaşlarıyla oynayan Narin Güran'ı arıyor...
Henüz 8 yaşındaki Narin, sokakta oynarken eve dönmek üzere arkadaşlarından ayrıldı.
Karnı acıktığını söyleyen küçük kız, 9 gündür kayıp.
Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmalarının 8’inci gününde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişinin aile bireyi olduğu açıklandı. Narin'in annesi haberi duyunca fenalaşarak yere yığıldı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım da açıklamada bulundu. Yıldırım, "Dakika dakika her şeyi kayıt altına aldık. Kızımızı sağ salim bulacağız. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız" açıklamasında bulundu.
ISIRIK İZİ İNCELENDİ
Daha sonra gözaltına alınan kişinin minik Narin'in abisi olduğu ve kolunda ısırık izi olduğu ortaya çıktı.
Narin'in annesi Didem Arslan'ın programında itiraflarda bulununca şüpheler de arttı.
Peki, Narin Güran bulundu mu? Isırık izi sonuçlandı mı? Son durum...
NARİN GÜRAN BULUNDU MU 29 AĞUSTOS 2024:
aberine göre, Narin'in DNA izi, ağabeyinde yapılan tetkiklerde bulunamadı.
Ağabeyin kendi kolunda bulunan diş izinin, Narin'e ait olmadığı tespit edildi.