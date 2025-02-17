Son depremler listesi 17 Şubat 2025! En son nerede deprem oldu?

Hüseyin Topuz
Türkiye ve çevresinde meydana gelen bütün depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaktadır.
Vatandaşlar ülkemizde yaşanan depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini ziyaret ediyor.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, 17 Şubat Pazartesi günü saat 13.20'de merkez üssü Yenimahalle (Ankara) olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.