Son gün 31 Aralık! Bu sistemi taktırmayanlar akaryakıt alamayacak....

Yağmur Dinç

Akaryakıtta yeni dönem başlıyor...

Kaçak akaryakıtı önlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, Taşıt Tanıma Sistemi kararı aldı.

5 Ekim 2023 günü Resmi Gazete'de yayınlanan tebliği uyarınca, akaryakıt harcamasını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösteren her vergi mükellefi, ticari amaçla kullandığı araçlarına Taşıt Tanıma Sistemi taktıracak.

SON GÜN 31 ARALIK

Araçlara Taşıt Tanıma Sistemi taktırmak için son tarih ise 31 Aralık 2024.

Söz konusu karar uyarınca, taşıt sahipleri, utts.gov.tr internet adresinde yayınlanacak cihazları, Taşıt montaj firmalarından temin edecek.

İlk etapta 15 milyon daha sonra da 5 milyon araca bu sistemin takılması zorunlu olacak.

TAKTIRMA ÜCRETİ

Her bir araç sürücüsü bu sistemi taktırmak için 2.172 lira ödeyecek.

Toplam 43 milyar 440 milyon lira tahsil edilmesi planlanıyor.