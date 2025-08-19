Son günler! Yeni Ay ne zaman, saat kaçta? Başak Yeniayı tarihi 2025

Gökyüzü olaylarını ilgiyle takip edenler için 2025 yılı oldukça hareketli geçiyor.

Bunlardan en önemlilerinden biri de Ağustos ayında gerçekleşecek olan Başak burcundaki Yeni Ay.

Her ay gerçekleşen Yeni Ay döngüleri, yeni başlangıçların ve taze enerjilerin kapısını aralarken, bu kez Başak burcu sayesinde düzen, disiplin, üretkenlik ve sağlıklı yaşam temaları ön plana çıkıyor.

Astrolojide "yeni sayfa açma" olarak yorumlanan bu gökyüzü olayı, merakla bekleniyor.

Peki; Başak yeniayı ne zaman, saat kaçta 2025? İşte o tarih...

YENİ AY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2025

2025 Başak Yeniayı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 09:06’da gerçekleşecek. Güneş ve Ay, 0° Başak’ta kavuşacak.

GETİRİLERİ

Başak burcu; detaycılığı, çalışkanlığı, disiplinli ve pratik yaklaşımı ile biliniyor. Bu Yeni Ay döneminde;