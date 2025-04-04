Son kez geliyor… Tarih verildi: İşte kar yağışı beklenen iller

Haber Merkezi

Kış bitti derken, soğuk hava tekrar Türkiye'ye giriş yapmaya hazırlanıyor.

Meteoroloji uzmanları, Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasının ülkemizi etkisi altına alacağı tarihi açıkladı.

Bu soğuk hava dalgası, pek çok bölgeyi beyaza bürüyerek kışın son büyük gösterisini yapacak.

PAZAR GECESİNE HAZIR OLUN

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden Pazar gecesi ülkemize Balkanlardan soğuk hava dalgasının geleceğini duyurdu.

Kar yağışının etkili olacağı illeri sıralayan Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Balkanlar'dan yurdumuza soğuk ve yer yer kar yağışlı hava dalgası geliyor. Balkanlar pazar gecesi Trakya'dan giriş yapacak. Kendisini yakın takibe aldık. Kazasız belasız bir şekilde gelirse salı, çarşamba ve perşembe Kartepe, Uludağ, Bolu gibi birçok yerde kar yağabilir…”