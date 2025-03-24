Son sahur ne zaman 2025? Ramazan'ın son imsak saatleri...

Yağmur Uçar
1 Mart itibariyle idrak edilmeye başlanan 2025 Ramazan ayı, uğurlanıyor...
Ramazan'ın ardından bayrama kavuşulmasıyla birlikte mübarek üç aylar sona erecek.
Ramazan ayı boyunca sahura kalkan milyonlarca Müslüman, son sahur vaktini sorguluyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri takvimine göre 81 ilde son imsak saati belli oldu.
Peki son sahura ne zaman kalkılacak? 2025 Son sahur vakti saat kaçta? İşte illere göre imsak vakitleri...
SON SAHUR VAKİTLERİ 2025
2025 Ramazan ayının son sahuruna 28 Mart Cuma akşamını, 29 Mart Cumartesi gününe bağlayan gece kalkılacak.
İstanbul: 05.19
İzmir: 05.31
Ankara: 05.06