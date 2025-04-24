Son tarih 25 Nisan! Kimlik doğrulaması yapmayan alım satım yapamayacak

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Türkiye’de kripto para ekonomisine ilişkin düzenlemeler devam ediyor. Kripto varlıklarına ilişkin olarak yapılan ve MASAK tarafından hazırlanan ilk yasal mevzuat aralık ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevzuat kapsamında yer alan tedbirlerin bir kısmı iki aylık geçiş sürecinin ardından 25 Şuabt tarihinde uygulamaya başlandı.

Bu kapsamda finansal işlemlerde şeffaflık sağlanması ve kara para aklanmasını önlemek amacıyla 15 bin lira ve üzerindeki kripto varlık transferlerinde kullanıcı bilgilerinin sunulması zorunlu hale getirildi.

Bunların yanı sıra kripto varlık sahiplerinin kimlik doğrulaması yapması için son tarih konusunda yeni bir uyarı daha yapıldı.

SON TARİH 25 NİSAN!

Kademeli olarak yürürlüğe giren tedbirler kapsamında, kripto para borsalarındaki kullanıcıların 25 Nisan'dan itibaren kimlik doğrulama işlemlerini tamamlaması gerektiği belirtildi.

Platformlar da bu düzenlemelere uyum için çalışmalarını hızlandırdı. Borsalar tarafından kullanıcılarına yapılan bildirimlere göre, daha önce üyelik oluşturmuş kullanıcıların bazı kimlik doğrulama süreçlerini bu tarihe kadar tamamlaması önem taşıdığının altı çizilerek vurgulandı.