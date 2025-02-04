Son tarih belli oldu: Bu belgeyi almayana 176 bin TL ceza kapıda…

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2025 itibarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'ndaki ertelemeler sona erdi ve tüm esnaflar için iş güvenliği uzmanı veya iş güvenliği sertifikası bulundurma zorunluluğu başladı.

Kanuna uymayan işletmelere 176 bin TL'ye kadar ceza kesilecek.

Esnaflar, iş güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek için 3 Şubat - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Anadolu Üniversitesi ile yapılan iş birliği kapsamında, esnaflar iş güvenliği eğitimlerini online olarak alabilecek.

Eğitime katılanlar, 100 puan üzerinden 50 puan aldıkları takdirde sertifika almaya hak kazanacak. Sertifika bedeli 750 TL olarak belirlenirken, herhangi bir diploma şartı aranmayacak.

"ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YETKİLİ KILINDI"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan iş güvenliği uzmanı, "Böylece 2,5 milyon esnaf, iş yeri güvenliği için eğitim alacak. Normal şartlarda bu sertifikayı verebilecek özel kurumlarımız var. Ancak bakanlık henüz ‘sertifika vermeye yetkili kurumları’ açıklamadı ve Anadolu Üniversitesi'ni yetkili kıldı." şeklinde açıklama yaptı.