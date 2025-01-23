Sonuçlar açıklandı! Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 21-22 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı Sınavları’nın (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) sonuçları için merakla bekleniyordu.

Sınava katılım sağlayan adaylar aldıkları başarı puanlarına göre mülakatlara girmeye hak kazanacaklar. Söz konusu sınav sonuçları ise geçtiğimiz gün ÖSYM tarafından açıklandı.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava katılım sağlayan adaylar sınav sonuçlarını nereden ve nasıl öğreneceğine dair araştırmalara başladı. Peki, Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

HAKİMLİK & SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

21-22 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

2024-Adalet Bakanlığı Sınav (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'nin sonuç adresi üzerinden sınav sonuçlarına erişebilecek.