Sos alırken dikkat: Kavanozdaki soslar bozuk çıktı! Market raflarından kalkıyor

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Kanada Gıda Denetleme Ajansı (CFIA) tarafından yapılan gıda denetimleri kapsamında market raflarında yer alan "Marie Sharp’s Original Garlic Habanero Biber Sosu" adlı soslar için toplatılma kararı alındı.

Olası bozulma şüphesiyle geri çağırma kararı alınana kavanoz sosları satın alan müşterilerin ürünleri tüketmemeli konusunda uyarılar art arda geldi.

Tüketici sağlığını koruma amacıyla yapılan uyarılar kapsamında, ürünün kullanımının durdurulması ve iade edilmesi gerektiği bildirildi.

ÜLKE ÇAPINDA SATIŞI YAPILIYORDU

CFIA tarafından yapılan resmi açıklama kapsamında söz konusu geri çağırma, Marie Sharp's Canada Inc. markasına ait 148 ml’lik boyutta, UPC kodu 0 25315 36890 4 olan ve ambalajında "En İyi: 11 Aralık 2027, LOT: M940" ifadesi bulunan sarımsaklı habanero biber sosunu kapsıyor.

Bu ürününü ise, Kanada çapında birçok noktada satışa sunulmuş durumda olduğu belirtiliyor. Yetkililer, etkilenen ürünün doğrudan çöpe atılmasını veya satın alındığı mağazaya iade edilmesini öneriyor. Sosu satın alan kişilerin, etiket ve tarih bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.