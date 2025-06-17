Sosyal medyada viral olan dikkat testi: 8 saniyede 3 farkı bulun!

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Son dönemlerde sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan görsel zeka testleri, kullanıcıların ilgisini çeken içeriklerin başında geliyor.

Özellikle "aynı gibi görünen iki resim arasındaki farkı bul" temalı bulmacalar, hem eğlenceli vakit geçirme imkanı sunuyor hem de dikkat ve odaklanma becerilerini ölçmeye yardımcı oluyor.

Bu tarz testler, gözlem yeteneğini geliştirmek ve problem çözme yetilerini test etmek isteyenler için keyifli birer egzersiz niteliğinde.

Sosyal medyada büyük ilgi gören bir testte, kullanıcıların aynı gibi görünen iki görsel arasındaki 3 farkı yalnızca 8 saniyede bulması isteniyor.

Görev basit gibi görünse de, detaylara ne kadar dikkat ettiğiniz burada belli olacak!

Hazırsanız gözlerinizi dört açın ve bu mini dikkat testini deneyin. Bakalım siz farkları ne kadar sürede bulabileceksiniz?

İşte o resim;

İki resim arasında sadece 3 fark yer alıyor. Yalnızca çok dikkatli bakan insanlar bu farkları 8 saniyede bulabiliyor.

Dikkat sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim sunan bu testler bilişsel yetenekleri geliştirmeye yardımcı oluyor.

Peki siz iki resim arasındaki farkları bulabildiniz mi? Eğer siz bu resimdeki farkı bulabildiyseniz dikkat konusunda çok iyisiniz demektir.

İki resim arasındaki farkı bulamayanlar için cevabı aşağıda paylaşıyoruz.

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İşte iki resim arasındaki farklar;

İki resim arasındaki 3 fark kırmızı dairelerin arasında yer alıyor.