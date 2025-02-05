Sosyal medyaya yaş sınırı geldi mi? Sosyal medya kullanma yaşı kaç?

Hüseyin Topuz

Türkiye'de, çocukların dijital dünyadaki risklerden korunması amacıyla sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 16 yaşından küçükler için sosyal medya ve dijital oyun platformlarına sınırlamalar getiren bir mevzuat hazırladıklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da benzer şekilde, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya ve çevrimiçi oyunların zararlarından korunması için yasal düzenlemelerin zorunlu hale geldiğini belirtti.

Düzenlemelerin ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda henüz net bir tarih bulunmamakla birlikte, çalışmaların sürdüğü ve ilgili bakanlıkların konuyla ilgili hazırlıklarını devam ettirdiği biliniyor.

Dünya genelinde de benzer uygulamalar mevcuttur. Örneğin, Avustralya'da 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı yasaklanmış, Fransa'da ise 15 yaş altındakilerin sosyal medya hesap açabilmesi için ebeveyn onayı gerekmektedir.

Bu düzenlemelerin ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda henüz net bir tarih bulunmamakla birlikte, ilgili bakanlıklar ve kurumlar çalışmalarını sürdürmektedir.

Mevcut durumda, sosyal medya platformlarının kendi belirledikleri yaş sınırları geçerliliğini korumaktadır.