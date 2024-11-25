Sosyal yardımlarda yeni model: Kabul etmeyenlerin yardımları kesilecek!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımları tek merkezde toplayarak yeni bir modele geçmeye hazırlanıyor.

Sosyal yardımlarda yeni uygulanması planlanan ‘Avrupa modeli’ dikkat çekti. Söz konusu uygulamayla birlikte devletten sosyal yardım alan ve herhangi bir iş önerisinde bulunulan kişi, çalışmayı kabul etmediğinde yardımların kesilmesi planlanıyor.

Bakanlık, geçilmesi planlanan yeni sistemle sosyal yardımların tek bir merkezde toplanması ve bu yardımların Avrupa modeline uygun bir şekilde yeniden yapılandırılması planını gündeme aldı.

TÜM YARDIMLAR TEK ÇATIDA!

Yapılması planlanan yeni düzenleme ile birlikte, geçici barınma, çalışmayan ebeveynlere iş imkânı, çalışan annelere ise kreş hizmeti gibi yenilikçi sosyal destekler sağlanacak.

Ayrıca, Türkiye’nin sosyal yardım haritası çıkarılacak ve sosyal yardım sisteminin etkinliği artırılacak. Yardımların daha verimli ve denetimli hale getirilmesi için tek bir sistemde toplanması öneriliyor.