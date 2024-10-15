Sözleşmeli personel alımı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler?

Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında çalıştırmak üzere 2 bin 390 sözleşmeli personel alımı yapacağına dair duyurusunu geçtiğimiz saatlerde paylaştı.

Yapılan duyurunun ardından iş imkanıyla ilgilenen adaylar başvuru detayları konusunda araştırmalarına başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek olan başvurularda, uygun bulunan adaylar görev yerlerine atanacak. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte, detaylar...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2.390 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını 15.10.2024 - 30.10.2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden eDevlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2.390 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4),(5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

- Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.