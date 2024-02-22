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Sparta Prag - Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray'ın UEFA maçı hangi kanalda?

Sparta Prag - Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray'ın UEFA maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Sparta Prag-Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı. İşte dev maçın yayınlanacağı kanal...