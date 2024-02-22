Sparta Prag - Galatasaray maçı şifresiz kanalda mı? Galatasaray'ın UEFA maçı hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag'a konuk olacak.
Sparta Prag ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş maçı için geri sayım başlarken maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı.
Temsilcimiz Galatasaray geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı ilk mücadeleyi 3-2 kazanarak avantajı kaptı.
Futbolseverler Sparta Prag - Galatasaray maçının hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.
Galatasaray deplasmanda oynayacağı Sparta Prag maçında beraberlik aldığı takdirde adını bir üst tura yazdıracak.
Peki, Sparta Prag - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Sparta Prag - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Sparta Prag ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele 22 Şubat Perşembe (bugün) günü saat 23:00'de başlayacak. Zorlu mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.