Sporcuların sürekli tükürmesinin sebebi bakın neymiş… İzlediğiniz spor müsabakası ne olursa olsun sporcuların ara sıra yere tükürdüğüne tanık olmuşsunuzdur. Bu durumun gelişi güzel olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bakın sporcuların yere tükürmelerinin nedeni neymiş…

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Çoğu spor müsabakasında sporcuların ara ara tükürdüklerini herkes far etmiştir. Özellikle de futbolcuların sıklıkla yaptıkları bu eylem çoğu kişi için önemsiz gibi durur.

Gelişi güzel yapıldığı düşünülen bu eylem meğer öyle bir şeye sebep oluyormuş ki futbolcular tam da bu sebepten bol bol tükürüyorlarmış.

Öylesine yapılmayan tükürmeyi bakın bilim nasıl yorumluyor. İşte, sporcuların yere tükürmelerindeki asıl neden…

Yere tükürüyorlar çünkü…

Çoğu kişi için hoş olmayan bu eylem özelliklede futbolcular için oldukça önemliymiş. Maç sırasında sıklıkla tükürdüklerini gördüğümüz futbolcular meğer salgılarını değiştirmek içinmiş.

Egzersiz yaparken tükürüğe salgılanan protein miktarı, tükürüğü daha kalın ve yutulması zor bir hâle sokabiliyor. İşte bu mukus kimi zaman ağızda birikiyor ve rahatsız edici bir hâl alıyor. Sporcular da tükürerek ağızlarında oluşan bu durumu temizliyorlar.

Ayrıca egzersiz sırasında fazla terledikleri için fazla miktarda su ile elektrolit kaybediyorlar. Bu yüzden ağızlarında metalik ya da tuzlu bir tat oluşabiliyor. Hâliyle tükürme isteği geliyor.

Sporcuların fiziksel aktivitesi yüksek seviyelerde olduğundan, hızlı ve ağızdan nefes aldıklarında ağızlarının kurumasına şaşırmamak gerek. Ortaya çıkan kuruluk ve yapışkanlık hissinden kurtulmak içinde tükürüyorlar.