SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Ödemeler bugün başlıyor! Milyonlarca emeklinin uzun süredir beklediği karar geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki emeklilerin zam farkları ne zaman yatırılacak? İşte merak edilenler...

ensonhaber.com

Emekli maaşı zam farkı milyonlarca emeklinin gündeminde bulunuyor. Emekliler zam farklarını ne zaman alacaklarını araştırıyor.

En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ilave zam yapılmasını öngören çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan kararla birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseldi. Ayrıca kararda Bağ-Kur ve SGK emeklilerin zam oranı ise 49,25 olarak güncellendi.

Bütün emeklilerin zam oranlarının eşitlenmesinin ardından ise gözler ek zamlı maaş farklarının ödeneceği tarihlere çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.

Peki, emekli maaş farkları yattı mı, ek zam farkı ne zaman yatırılacak? İşte merakla beklenen o tarih...

Zam farkları ne zaman yatırılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere ödenecek zam farklarının ödeme tarihlerini duyurdu.

Vedat Işıkhan'ın duyurduğu tarihlere göre SSK emeklileri 6 Şubat’ta, Bağ-Kur emeklileri ise 7 Şubat’ta fark ödemelerini alabilecekler.