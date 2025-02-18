Star TV fişini çekti: O dizi ekranlara veda etti!

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Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan başrollerinde Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, İsmail Hacıoğlu, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in yer aldığı Sen Ağlama İstanbul dizisi reytinglere yenildi.

Reytinglerde kendini gösteremeyen dizinin gününün değişmesi de ne yazık ki diziyi kurtaramadı. Sen Ağlama İstanbul dizisi final kararı alınıp bir şans daha verilmesinin ardından ne yazık ki şans yetersiz kaldı.

Dizinin yayınlanan son bölümünün final bölümü olarak seyirci karşısına çıkması şaşkına çevirdi. Dizi 8. bölümün ardından apar topar yayından kaldırıldı.

MESAJLA BİLGİLENDİRİLDİ!

Günü değiştirilerek ikinci şans verilen Sen Ağlama İstanbul'un reytinglerde tutunmayı başaramayınca dizi ekibine ikinci kez final mesajı gönderilerek bilgilendirilme yapıldı.