Steve Jobs’ın papyonu açık artırmaya çıktı! Satış fiyatı dudak uçuklattı

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Apple’ın kurucusu olarak tanınan Steve Jobs’ın 1984 yılında Macintosh bilgisayarını tanıtırken kullandığı pembe-yeşil çizgili papyon geçtiğimiz günlerde açık artırmaya çıktı.

Genellikle siyah boğazlı kazağıyla tanınan Jobs, o dönem Apple’ın en önemli tanıtımlarından birinde farklı bir tercih yaparak bu renkli papyonu takmıştı. Alışmamış bu tarzı ile şaşırtan Jobs’ın taktığı o papyon yıllar sonra satışa çıkarıldı.

Julien’s Auctions tarafından düzenlenen ‘Spotlight: Tarih ve Teknoloji’ müzayedesinde satışa sunulan bu ikonik parça, yoğun bir ilgi ile karşılanırken satış tutarı ise dudak uçuklattı.

REKOR FİYATA SATILDI

Business Insider’da yer alan habere göre, müzayede öncesinde yapılan tahminler akabinde papyonun bin ila 2 bin dolar arasında bir fiyatla satılması bekleniyordu.

Ancak bu tahminlerin aksine yapılan 27 teklifin ardından beklenenin çok üzerinde bir rakama alıcı bularak ağızları açık bıraktı.

Daha önce de birçok eşyası açık artırmada alıcı bulan Jobs’ın papyonuna gösterilen ilgi dikkat çekti. Teknoloji dünyasının en ikonik isimlerine ait eşyalara yoğun ilgi gösteren alıcılar arasından kimliği açıklanmayan bir kişi 35 bin 750 dolarlık teklif ile papyonu rekor fiyata satın aldı.