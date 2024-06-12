Stokçular akın edecek! BİM 18 Haziran aktüel; Osmancık Pirinç 219.00 TL, Siyah Zeytin 129.00 TL… Kurban Bayramı kapıya dayanırken, BİM mağazaları yepyeni bir katalogla karşınızda. 18 Haziran 2024'ten itibaren geçerli olacak bu özel indirimlerle, bayram alışverişleriniz daha ekonomik ve keyifli hale gelecek.

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BİM'in 18 Haziran 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu, vatandaşlar arasında büyük bir heyecanla bekleniyordu.

BİM marketlerinin raflarında yer alacak olan farklı ve ekonomik ürünler merak konusu oldu.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM, indirimli ürünleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Süt ürünlerinden bakliyatlara, atıştırmalıklardan daha fazlasına kadar birçok çeşit BİM raflarında yerini alacak.

Siz de BİM'in yeni kataloğunu keşfedin ve bu hafta indirimli ürünlerle dolu alışverişin tadını çıkarın.

İşte BİM 18 Haziran indirim kataloğu…