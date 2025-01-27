Şu an gol kralı kim? 2024/2025 Süper Lig gol krallığı sıralaması

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta bugün oynanacak Kasımpaşa - Hatayspor maçı ile sona erecek. Hafta sonu oynanan müsabakaların ardından gol krallığı sıralaması merak uyandırdı.
Trendyol Süper Lig'in gol krallığında oluşan son durum hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler Süper Lig'de kimin gol kralı olacağını büyük bir merakla takip ediyor.
Süper Lig'de 21. hafta sonunda oluşan gol krallığındaki son durumu sizler için derledik.
Peki gol krallığında zirvede kim var? İşte, Süper Lig gol krallığında son durum...
Gol Krallığı
1 - Krzysztof Piatek - 15 Gol (Başakşehir)
2- Simon Banza - 13 Gol (Trabzonspor)
3 - Victor Osimhen - 12 Gol (Galatasaray)
4 - Youssef En-Nesyri - 12 Gol (Fenerbahçe)
5 - Mame Thiam - 11 Gol (Eyüpspor)
6 - Barış Alper Yılmaz - 10 Gol (Galatasaray)
7- Ciro Immobile - 10 Gol (Beşiktaş)
8 - Edin Dzeko - 10 Gol (Fenerbahçe)
9 - Romulo - 9 Gol (Göztepe)
10 - Ahmed Kutucu - 8 Gol (Galatasaray)