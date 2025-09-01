Şu an gol kralı kim? 2025/2026 Süper Lig gol krallığı sıralaması

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta dün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Bu hafta oynanan müsabakaların ardından gol krallığı sıralaması merak uyandırdı.

Trendyol Süper Lig'in gol krallığında oluşan son durum hakkında aramalar hız kazandı.

Futbolseverler Süper Lig'de kimin gol kralı olacağını büyük bir merakla takip ediyor.

Süper Lig'de 4. hafta sonunda oluşan gol krallığındaki son durumu sizler için derledik.Peki gol krallığında zirvede kim var?

İşte, Süper Lig gol krallığında son durum...

Gol Krallığı

1 - Barış Alper Yılmaz - 3 Gol (Galatasaray)

2- Eren Elmalı - 3 Gol (Galatasaray)

3 - Anthony Junior Dennis - 2 Gol (Göztepe)

4 - Bruno Petkovic- 2 Gol (Kocaelispor)

5 - Paul Onuachu - 2 Gol (Trabzonspor)

6 - Güray Vural - 2 Gol (Antalyaspor)

7- Marius Mouandilmadji - 2 Gol (Samsunspor)

8 - Mauro Icardi - 2 Gol (Galatasaray)

9 - Umut Nayir - 2 Gol (Konyaspor)

10 - Victor Osimhen - 2 Gol (Galatasaray)