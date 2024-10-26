Su Burcu Yazgı Coşkun'un 'Cannes' tarzı sosyal medyayı salladı! Derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti...

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Aşk Yeniden, Sana Bir Sır Vereceği dizileriyle oyunculuk kariyerinde yıldızı parlayan Su Burcu Yazgı Coşkun Bizim Hikaye ve Kardeşlerim dizilerinde adeta fırtınalar estirerek adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı.

Şimdilerde ATV ekranlarında Bir Gece Masalı adlı dizide Burak Deniz ile başrolleri paylaşan genç oyuncu sosyal medya pozlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde katıldığı Mipcom Cannes Fuarı’nda objektiflerin karşısına geçerek verdiği pozlarla dikkat çekti. İddialı pozlar veren Coşkun, derin yırtmacıyla sosyal medyayı adeta salladı.

SİYAH DERİN YIRTMAÇLI ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ!

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen oyunculuktaki başarısıyla taktir toplayan Coşkun, akit olarak kullandığı 5.4 milyon takipçisi bulanan sosyal medya hesabından paylaştığı derin yırtmaçlı siyah elbiseli tarzıyla beğenileri topladı.