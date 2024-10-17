Şükran Günü 2024: Şükran Günü nedir? Hangi güne denk geliyor?

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Şükran Günü, hem ABD hem de Kanada’da, geçmiş yılın bereketi ve nimetlerine şükretmek amacıyla kutlanan önemli bir bayramdır.

Ancak iki ülke arasındaki coğrafi farklılıklar nedeniyle bu özel gün farklı tarihlerde kutlanır.

Kanada’da Ekim ayının ikinci Pazartesi günü, hasat mevsiminin daha erken sona ermesi nedeniyle Şükran Günü olarak belirlenmiştir. ABD’de ise Kasım ayının dördüncü Perşembe günü bu bayram coşkuyla kutlanır.

Her iki ülkede de Şükran Günü, ailelerin bir araya geldiği, geleneksel yemeklerin hazırlandığı ve minnet duygularının ön planda olduğu bir kutlama olarak bilinir.

2024 ŞÜKRAN GÜNÜ HANGİ TARİHTE?

Her yıl Kasım ayının 4. Perşembe günü kutlanan Şükran Günü, bu yıl 28 Kasım 2024 Perşembe gününe denk geliyor.

ŞÜKRAN GÜNÜ TARİHÇESİ

Şükran Günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin en köklü geleneklerinden biri olarak kutlanır, ancak bu bayramın tarihsel kökenleri ve anlamı, birden fazla rivayete dayanmaktadır.

1621'de Plymouth’da Amerika kıtasına yeni ayak basan İngiliz yerleşimcilerin, zorlu kış şartlarında hayatta kalmakta zorlandığı anlatılır. Wampanoag kabilesi, bu zor durumdaki yerleşimcilere yardım elini uzatarak onlara av ve mahsullerini paylaşmış, böylece barış ve dayanışmayı simgeleyen bir kutlama gerçekleşmiştir. Bu olay, gelecekteki Şükran Günü'nün temelini atmıştır.

Başka bir rivayete göre ise, Pilgrimler büyük bir av partisi düzenleyip bol miktarda kümes hayvanı ve geyik avlamış, ardından Wampanoag yerlileriyle birlikte bu başarıyı günler süren bir şenlikle kutlamışlardır. Her iki hikaye de Şükran Günü’nün barış, yardımlaşma ve bereket üzerine kurulu olduğunu gösteriyor.

Resmi olarak 1863 yılında Başkan Abraham Lincoln tarafından ulusal bayram olarak önerilen Şükran Günü, 1941’de Kongre tarafından Kasım ayının dördüncü Perşembe günü kutlanacak şekilde karara bağlanmıştır.

Ancak bu bayramın anlamı herkes için aynı değil. Kızılderililer, bu günü "Yas Günü" olarak anmakta ve atalarının zorla yerlerinden edilmesi, kültürel ve fiziksel yok oluşlarını hatırlamak için kullanmaktadır.