SUPER BOWL İZLE | Super Bowl 2024 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Amerikan futbol ligi şampiyonluk maçı olarak bilinen Super Bowl, futbol severlerin gündeminde yer alıyor. Müsabakaları izlemek isteyen Türk vatandaşlar, "Super Bowl saat kaçta, nereden izlenir" merak ediyor. İşte 2024 Super Bowl detayları...

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Super Bowl, Amerikan futbolunun en prestijli ve en çok izlenen şampiyonluk maçıdır.

National Football League (NFL) tarafından organize edilen bu final maçı, normal sezonun sonunda Amerikan Futbolu Konferansı (AFC) şampiyonu ile Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu arasında oynanır.

Super Bowl, her yıl Şubat ayının ilk Pazar günü gerçekleşir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir spor etkinliği haline gelmiştir. Bu maç, dünya çapında milyonlarca izleyici tarafından takip edilir ve genellikle büyük bir şov ve etkinlikler dizisiyle kutlanır.

Türkiye'de de büyük bir ilgiyle takip edilen Super Bowl için geri sayım başladı.

Vatandaşlar, "Super Bowl ne zaman, saat kaçta", "Super Bowl hangi kanalda, nereden izlenir" sorularını araştırıyor.

İşte 2024 Super Bowl detayları...

Super Bowl 2024 ne zaman, saat kaçta?

Super Bowl bu yıl 11 Şubat Pazar günü (bu gece) TSİ 00.45'de ekranlara gelecek.

Super Bowl 2024 nereden izlenir?

Super Bowl organizasyonu S Sport 2 üzerinden izlenebilecek.