Süper IQ Testi: 9 saniyede tuhaf olanı bulan Einstein'ı solluyor IQ'su yüksek bireyler hangi şeklin farklı olduğunu 9 saniyede bulabiliyor. Onlardan biri misin? Şimdi zekanızı test edin!

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Zeka bulmacaları, okuyucuyu bir sorunu çözmeye zorlayarak eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini test eder. Bu zorlukların zekayı artırma ve konsantrasyonu geliştirme potansiyeli vardır.

Bu tür zorlukların düzenli olarak uygulanması, problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur ve aynı zamanda beyin için sağlıklı bir egzersiz sağlar.

IQ'nuz yüksek mi? Hadi ölçelim....

Yukarıda paylaşılan görselde 9 renkli kareden oluşan büyük bir şekil gösterilmektedir.

Ayrıca A, B ve C olmak üzere üç benzer küçük şekil de görülebilmektedir.

Bu şekillerden ikisi herhangi bir yöne döndürüldüğünde büyük olanla aynı olacaktır.

Şimdi okuyucuların önündeki zorluk, üç şekil arasından tuhaf olanı bulmaktır.

Üç…

İki….

Bir…

Ve…

Süre doldu.

Kaçınız cevabı bulmayı başardınız?

C seçeneğini seçen okuyucuları tebrik ederiz.

Kare şekillerini herhangi bir yöne, sağa diyelim, döndürürseniz, kırmızı kare C şeklinin içinde yanlış yerleştirilmiş olarak görülebilir. Bu nedenle tek olandır.