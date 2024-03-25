Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali...

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa finali için geri sayım başladı.
Süper Kupa final maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı uzun süredir gündemdeki yerini koruyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak olan 2023 Süper Kupa final maçı için geri sayım başladı.
Futbolseverler maç biletlerinin satışa sunulacağı tarihi yakından takip ediyor.
Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı biletleri henüz satışa çıkmadı. Biletlerin satışa sunulacağı tarih belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz...