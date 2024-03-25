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Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali...

Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali... Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa final maçının biletleri hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte merak edilenler...