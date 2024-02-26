Süper Kupa biletleri satışta mı, ne kadar? GS-FB Süper Kupa bilet fiyatları

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Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa maçı için geri sayım başladı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak 2023 Süper Kupa için hazırlıklar sürüyor.
Futbol severlerin gündeminde bilet fiyatları ve biletlerin satış tarihi yer alıyor.
Müsabakayı kaçırmak istemeyenler "Süper Kupa biletleri satışa çıktı mı", "FB-GS Süper Kupa maç bileti ne kadar, kaç TL" gibi sorulara yanıt arıyor.
Peki, Süper Kupa biletleri satışta mı, ne kadar? İşte detaylar...
Süper Kupa biletleri satışta mı?
Süper Kupa finali 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak.
Biletlerin ise Mart ayının ilk haftalarında satışa sunulması bekleniyor.
Bilet fiyatları açıklandığında haberimizde yer alacaktır.