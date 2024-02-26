Süper Kupa biletleri satışta mı, ne kadar? GS-FB Süper Kupa bilet fiyatları
ensonhaber.com

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa maçı için geri sayım başladı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak 2023 Süper Kupa için hazırlıklar sürüyor.

Futbol severlerin gündeminde bilet fiyatları ve biletlerin satış tarihi yer alıyor.

Müsabakayı kaçırmak istemeyenler "Süper Kupa biletleri satışa çıktı mı", "FB-GS Süper Kupa maç bileti ne kadar, kaç TL" gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki, Süper Kupa biletleri satışta mı, ne kadar? İşte detaylar...

Süper Kupa biletleri satışta mı?

Süper Kupa finali 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak.

Biletlerin ise Mart ayının ilk haftalarında satışa sunulması bekleniyor.

Bilet fiyatları açıklandığında haberimizde yer alacaktır.