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Süper Kupa biletleri satışta mı, ne kadar? GS-FB Süper Kupa bilet fiyatları

Süper Kupa biletleri satışta mı, ne kadar? GS-FB Süper Kupa bilet fiyatları Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa final maçını izlemek isteyenler, maç bileti satın alacak. Peki, GS-FB Süper Kupa biletleri satışa çıktı mı? Ne kadar, kaç TL? İşte 2024 Süper Kupa bilet fiyatları...