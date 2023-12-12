Süper Kupa finali ertelendi mi? Galatasaray - Fenerbahçe maçı oynanacak mı?

Halil Umut Meler'e atılan yumruğun ardından spor dünyası ayağa kalktı. Yaşanan olayın ardından TFF liglerin ertelendiğini duyurdu.
2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan 2023 Süper Kupa maçı hakkında aramalar hız kazandı.
29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacağı açıklanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının ertelenip ertelenmediği merak uyandırdı.
Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırmasının ardından Trendyol Süper Lig'de maçlar süresiz olarak ertelendi.
Yaşanan bu olayın ardından futbolseverler Süper Kupa maçının ertelenip ertelenmediğini merak etmeye başladı.
Peki Süper Kupa final maçı ertelendi mi? İşte bu sorunun yanıtı...
Süper Kupa maçı ertelendi mi?
29 Aralık'ta oynanacak mücadele hakkında herhangi bir erteleme kararı açıklanmadı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadelenin 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20:45'te oynanması bekleniyor.