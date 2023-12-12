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Süper Kupa finali ertelendi mi? Galatasaray - Fenerbahçe maçı oynanacak mı?

Süper Kupa finali ertelendi mi? Galatasaray - Fenerbahçe maçı oynanacak mı? Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırı sonrası Süper Lig'de maçlar süresiz olarak ertelendi. Bu olay sonrası futbolseverler Süper Kupa maçının akıbetini merak etmeye başladı. Peki Süper Kupa final maçı ertelendi mi? İşte yanıtı...